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Барселона показала как происходит реконструкция Камп Ноу

Испания

Строительные работы будут продолжаться еще 10 месяцев

Барселона показала как происходит реконструкция Камп Ноу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В социальных сетях "Барселона" продемонстрировала как происходит реконструкция стадиона "Камп Ноу".

Реконструкция продлится еще 10 месяцев. Президент "Барсы" Жуан Лапорта говорит, что после завершения строительных работ клуб будет иметь лучшую игровую площадку в мире.

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Барселона Камп Ноу
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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 17:43
"Камп Ноу" был красавец и станет ещё красивее. Куда там, какому-то сантьяго бернабеу, который уже сейчас, его новый вид, называют в испании - унитаз! Кто сомневается, что после реконструкции сб будет похож на унитаз, гуглите фото в инете с космоса.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 17:43
"Камп Ноу" был красавец и станет ещё красивее. Куда там, какому-то сантьяго бернабеу, который уже сейчас, его новый вид, называют в испании - унитаз! Кто сомневается, что после реконструкции сб будет похож на унитаз, гуглите фото в инете с космоса.
Ответить
0
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