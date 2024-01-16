Барселона показала как происходит реконструкция Камп Ноу

"Камп Ноу" был красавец и станет ещё красивее. Куда там, какому-то сантьяго бернабеу, который уже сейчас, его новый вид, называют в испании - унитаз! Кто сомневается, что после реконструкции сб будет похож на унитаз, гуглите фото в инете с космоса.