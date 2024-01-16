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Барселона показала как происходит реконструкция Камп Ноу
Строительные работы будут продолжаться еще 10 месяцев
Getty Images / Global Images Ukraine
В социальных сетях "Барселона" продемонстрировала как происходит реконструкция стадиона "Камп Ноу".
????️????????️ pic.twitter.com/dySp0aKTNl— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 16, 2024
Реконструкция продлится еще 10 месяцев. Президент "Барсы" Жуан Лапорта говорит, что после завершения строительных работ клуб будет иметь лучшую игровую площадку в мире.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.01.2024 в 17:43
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