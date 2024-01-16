  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие

Испания
Обновлено

Будущее Мбаппе до сих пор неизвестно

Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сплетни о трансфере Килиана Мбаппе меняются каждый день. Контракт с "ПСЖ" у французского нападающего заканчивается в конце этого сезона, а это означает, что игрок может вести переговоры с другими клубами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Реал Мадрид" сообщил свое окончательное предложение Килиану. Они хотят получить ответ в ближайшее время.

Если Мбаппе скажет "Реалу" "да", то форвард должен предоставить письменное согласие, что он не изменит свое решение.

Читайте такжеМбаппе задумался о переходе в АПЛ
По теме
yellow-arrow
Хави готов попрощаться с двумя ключевыми игроками
yellow-arrow
Рабочие моменты Лунина, ожидаемый провал Барсы, гениальный чит-код Пепа. Обзор топ-матчей уик-энда
yellow-arrow
Жирона - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Кубка короля на 17.01.2024
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
16.01.2024 в 22:05
Чутки чутками, але я не розумію, навіщо той Мбаппе Реалу потрібен. Нехай собі заробляє грошенята для своєї мамусі, шейхи гарно платять. Той ПСЖ ніколи, ні за яких обставин не досягне чогось суттевого.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
Лекарь (село Дарниця)
16.01.2024 в 22:05
Чутки чутками, але я не розумію, навіщо той Мбаппе Реалу потрібен. Нехай собі заробляє грошенята для своєї мамусі, шейхи гарно платять. Той ПСЖ ніколи, ні за яких обставин не досягне чогось суттевого.
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyс
16.01.2024 в 21:47
Старикашка никак не угомонится. Всё-таки Виня и Беля не тот фасон, шо ему надо.
Ответить
0
2
avatar
Бapceлиниyс
16.01.2024 в 21:42
Вчера срок уже вышел. Реал давал Мбапе срок до 15 января. Судя по всему Холанд послал Реал нах. И правильно сделал.
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости