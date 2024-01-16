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Реал сделал последнее предложение Мбаппе. Клуб требует письменное согласие
Будущее Мбаппе до сих пор неизвестно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сплетни о трансфере Килиана Мбаппе меняются каждый день. Контракт с "ПСЖ" у французского нападающего заканчивается в конце этого сезона, а это означает, что игрок может вести переговоры с другими клубами.
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"Реал Мадрид" сообщил свое окончательное предложение Килиану. Они хотят получить ответ в ближайшее время.
Если Мбаппе скажет "Реалу" "да", то форвард должен предоставить письменное согласие, что он не изменит свое решение.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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16.01.2024 в 22:05
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