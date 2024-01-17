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"Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев

Испания

На данный момент Мичел возглавляет Жирону

"Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист Франсуа Галлардо назвал имя специалиста, который сменит Хави на посту главного тренера "Барселоны".

"Мичел сообщил мне, что в следующем сезоне он станет новым тренером "Барселоны". У клуба с ним уже было три встречи, и они уже достаточно продвинуты", - написал Галлардо.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Барселоны" рассматривает вариант с тем, чтобы уволить Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка", который состоится в следующий четверг, а также в игре чемпионата Испании с "Бетисом", которая пройдет 21 января.

На данный момент Мичел возглавляет "Жирону". После 20 туров команда лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Барселона Мичел Санчес Жирона
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Источник:
Gallardo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
17.01.2024 в 10:51
Змінюй не змінюй тренерів, ні гри ні результату в барсотушки не буде поки не стабілізується фінансова складова . А це наврядчи в найближчий час. Хто тренував барсенят останнім часом після Луїса Енріке: Тата Мартінес здається вже покійний, Вальверде, Сетьєн, Куман, Хаві і всіх звільнили. Ніхто сам не піщов. Що ,всі такі тренери погані? А може футболісти не ті? Мічел що, знову навчить Леві в ворота попадати, Кунде з Араухо голи не привозити, Тореса подачі робити, Рафінью по м'ячу бити? Закінчить так як і попередні
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Комментарии 11
Dr. House (Поділля)
17.01.2024 в 10:51
Змінюй не змінюй тренерів, ні гри ні результату в барсотушки не буде поки не стабілізується фінансова складова . А це наврядчи в найближчий час. Хто тренував барсенят останнім часом після Луїса Енріке: Тата Мартінес здається вже покійний, Вальверде, Сетьєн, Куман, Хаві і всіх звільнили. Ніхто сам не піщов. Що ,всі такі тренери погані? А може футболісти не ті? Мічел що, знову навчить Леві в ворота попадати, Кунде з Араухо голи не привозити, Тореса подачі робити, Рафінью по м'ячу бити? Закінчить так як і попередні
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:26
Многие игроки в клубе недовольны хави, они не понимают его стиль игры. И это приговор хави. Окончательный. Прощай маленький подлый лупоглазый шлемазл, иди тренируй верблюдов. Почему подлый? А потомушто Месси.
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2024 в 10:32
Вот не нужно дичь нести. Хави остался единственным, кто у шлемазлов еще понимает в футболе. Он луч в темном царстве и свет в конце тунеля.
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:39
Пока он понимает, Барса вынимает...
 
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oda1979 (Запорожье)
17.01.2024 в 10:24
Такого наплевательского отношения к своим бывшим игрокам как в клубе ФК каталонский шлемазл нет нигде. Еще раз позор.
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:16
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Dr. House (Поділля)
17.01.2024 в 10:54
Барсел@х, ти що думаєш, якщо ти своє ганебне поганяло на латиниці написав, то тебе твій двійник не достане?
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:11
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VictCo (Київ)
17.01.2024 в 10:02
Навіщо йому йти з клубу з історією в корупційну помийку?
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:17
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Bаrcelinius
17.01.2024 в 10:31
Для Мичела это огромный шаг вперёд в его тренерской карьере. А также не забываем о внуках. Им же, шо-то надо рассказывать?
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