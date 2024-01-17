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"Он сообщил мне, что возглавит Барселону". Испанский журналист назвал следующего тренера каталонцев
На данный момент Мичел возглавляет Жирону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский журналист Франсуа Галлардо назвал имя специалиста, который сменит Хави на посту главного тренера "Барселоны".
"Мичел сообщил мне, что в следующем сезоне он станет новым тренером "Барселоны". У клуба с ним уже было три встречи, и они уже достаточно продвинуты", - написал Галлардо.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Барселоны" рассматривает вариант с тем, чтобы уволить Хави в случае, если сине-гранатовые покажут неудовлетворительные результаты в матче 1/8 Кубка Испании с "Унионистас Саламанка", который состоится в следующий четверг, а также в игре чемпионата Испании с "Бетисом", которая пройдет 21 января.
На данный момент Мичел возглавляет "Жирону". После 20 туров команда лидирует в Ла Лиге с 49 очками. Контракт 48-летнего специалиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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