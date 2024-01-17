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Яремчук может сыграть. Валенсия - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Валенсия - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Valencia
Главный тренер "Валенсии" подтвердил, что Роман Яремчук в этом матче может принять участие – он выздоровел после болезни. Поэтому игра Кубка Испании приобретает для украинских болельщиков особое значение.
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Матч состоится в среду, семнадцатого января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Кубок Испании
"Валенсия" - "Сельта"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
Трансляція матчу Валенсія - СельтаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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