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Яремчук может сыграть. Валенсия - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Валенсия - Сельта: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Яремчук может сыграть. Валенсия - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Valencia

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" подтвердил, что Роман Яремчук в этом матче может принять участие – он выздоровел после болезни. Поэтому игра Кубка Испании приобретает для украинских болельщиков особое значение.

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Матч состоится в среду, семнадцатого января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Испании

"Валенсия" - "Сельта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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