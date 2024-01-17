Яремчук может сыграть. Валенсия - Сельта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Главный тренер "Валенсии" подтвердил, что Роман Яремчук в этом матче может принять участие – он выздоровел после болезни. Поэтому игра Кубка Испании приобретает для украинских болельщиков особое значение.

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Матч состоится в среду, семнадцатого января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Кубок Испании

"Валенсия" - "Сельта"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4