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Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Жирона - Райо Вальекано: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto

Новина українською

"Жирона" для украинского болельщика всегда интересна. Виктор Цыганков и Артем Довбик привлекают внимание. В последнем матче чемпионата Испании плохо сыграла вся команда, но удастся ли реабилитироваться в Кубке?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Кубка Испании состоится в среду, 17-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Кубок Испании

"Жирона" - "Райо Вальекано"

Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Жирона - Райо Вальєкано
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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