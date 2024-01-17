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Жирона - Райо Вальекано. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Жирона - Райо Вальекано: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gongora/NurPhoto
"Жирона" для украинского болельщика всегда интересна. Виктор Цыганков и Артем Довбик привлекают внимание. В последнем матче чемпионата Испании плохо сыграла вся команда, но удастся ли реабилитироваться в Кубке?
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Матч Кубка Испании состоится в среду, 17-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Кубок Испании
"Жирона" - "Райо Вальекано"
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - Райо ВальєканоСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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