Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить

Удручающая ничья в Альмерии подкосила веру фанатов "Жироны" в чудо, и сегодня команда постаралась ее вернуть.

Да, это Кубок, и обе команды играли полурезервными составами, но главное - настрой и качество футбола, а они появились вновь. "Райо" был побежден уже за полчаса - его лишили мяча и разделали на высокой скорости.

Кристиан Порту - вот кто герой. Вингер дважды результативно прострелил на Стуани и Блинда, а еще заработал пенальти.

"Райо" начал отвечать только перед перерывом, и если де Фрутос попал в перекладину, то Нтека воспользовался ошибкой Солиса сполна - 3:1.

Во втором тайме Мичел довольно рискованно начал убирать с поля основу с прицелом на Ла Лигу, пока "Молнии" наоборот выпускали всех своих лидеров. Это серьезно обострило обстановку у ворот Хуана Карлоса, но на выручку "Жироне" пришла отвратительна форма форвардов "Райо". Не просто так эта команда забивает менее гола за матч в Примере - Нтека и де Томас показали причину.

58 - Top 5 LaLiga teams with most goals scored this season in all competitions:



1⃣ Real Madrid: 68 (28 games)

2⃣ Atlético de Madrid: 62 (27)

3⃣ GIRONA FC: 58 (24)

4⃣ FC Barcelona: 54 (28)

5⃣ Athletic Club: 48 (24)



Overwhelming. pic.twitter.com/zlJv0bY04E