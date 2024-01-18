Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить
Все-таки Альмерия была случайностью
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket
Удручающая ничья в Альмерии подкосила веру фанатов "Жироны" в чудо, и сегодня команда постаралась ее вернуть.
Да, это Кубок, и обе команды играли полурезервными составами, но главное - настрой и качество футбола, а они появились вновь. "Райо" был побежден уже за полчаса - его лишили мяча и разделали на высокой скорости.
Кристиан Порту - вот кто герой. Вингер дважды результативно прострелил на Стуани и Блинда, а еще заработал пенальти.
"Райо" начал отвечать только перед перерывом, и если де Фрутос попал в перекладину, то Нтека воспользовался ошибкой Солиса сполна - 3:1.
Во втором тайме Мичел довольно рискованно начал убирать с поля основу с прицелом на Ла Лигу, пока "Молнии" наоборот выпускали всех своих лидеров. Это серьезно обострило обстановку у ворот Хуана Карлоса, но на выручку "Жироне" пришла отвратительна форма форвардов "Райо". Не просто так эта команда забивает менее гола за матч в Примере - Нтека и де Томас показали причину.
58 - Top 5 LaLiga teams with most goals scored this season in all competitions:— OptaJose (@OptaJose) January 17, 2024
1⃣ Real Madrid: 68 (28 games)
2⃣ Atlético de Madrid: 62 (27)
3⃣ GIRONA FC: 58 (24)
4⃣ FC Barcelona: 54 (28)
5⃣ Athletic Club: 48 (24)
Overwhelming. pic.twitter.com/zlJv0bY04E
Касательно наших, то Артем Довбик, как и полагается основному, Кубок пропускал, а вот Виктор Цыганков получил 60 минут, но хватило его где-то на 45. Травма еще сказывается, но даже сейчас украинец разогнал атаку на первый гол, был полезен в подыгрыше и опасно пробил с линии штрафной. Неплохой перфоманс.
1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1
Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 - Нтека, 36
"Жирона": Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 46), Хуанпе (Якобишвили, 46), Блинд, Гутьеррес - Солис (Мартин, 75), Эррера (Алейш Гарсия, 60) - Цыганков (Валери, 60), Порту, Савио - Стуани
"Райо Вальекано": Карденас - Рацу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия - Паласон (Трехо, 67), Валентин (Посо, 82), Унаи Лопес - де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Альваро Гарсия, 67), Нтека
Предупреждения: Стуани, 45+2 - Нтека, 45+2
Популярное сейчас
- Мадридский Реал хочет найти нового голкипера
- Дело может дойти до серии пенальти. СМИ рассказали, почему на кубковое дерби с Атлетико Анчелотти выбрал Лунина
- Медведев: Существование Украины будет поводом для нападения России и через 10, и через 50 лет
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Красотка дня. Роскошная дочь-модель легенды АПЛ приводит в восторг фанатов сексуальными фото. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО
Комментарии 3