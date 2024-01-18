Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить

Удручающая ничья в Альмерии подкосила веру фанатов "Жироны" в чудо, и сегодня команда постаралась ее вернуть.

Да, это Кубок, и обе команды играли полурезервными составами, но главное - настрой и качество футбола, а они появились вновь. "Райо" был побежден уже за полчаса - его лишили мяча и разделали на высокой скорости.

Кристиан Порту - вот кто герой. Вингер дважды результативно прострелил на Стуани и Блинда, а еще заработал пенальти.

"Райо" начал отвечать только перед перерывом, и если де Фрутос попал в перекладину, то Нтека воспользовался ошибкой Солиса сполна - 3:1.

Во втором тайме Мичел довольно рискованно начал убирать с поля основу с прицелом на Ла Лигу, пока "Молнии" наоборот выпускали всех своих лидеров. Это серьезно обострило обстановку у ворот Хуана Карлоса, но на выручку "Жироне" пришла отвратительна форма форвардов "Райо". Не просто так эта команда забивает менее гола за матч в Примере - Нтека и де Томас показали причину.

58 - Top 5 LaLiga teams with most goals scored this season in all competitions:



1⃣ Real Madrid: 68 (28 games)

2⃣ Atlético de Madrid: 62 (27)

3⃣ GIRONA FC: 58 (24)

4⃣ FC Barcelona: 54 (28)

5⃣ Athletic Club: 48 (24)



Overwhelming. pic.twitter.com/zlJv0bY04E — OptaJose (@OptaJose) January 17, 2024

Касательно наших, то Артем Довбик, как и полагается основному, Кубок пропускал, а вот Виктор Цыганков получил 60 минут, но хватило его где-то на 45. Травма еще сказывается, но даже сейчас украинец разогнал атаку на первый гол, был полезен в подыгрыше и опасно пробил с линии штрафной. Неплохой перфоманс.

1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 - Нтека, 36

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 46), Хуанпе (Якобишвили, 46), Блинд, Гутьеррес - Солис (Мартин, 75), Эррера (Алейш Гарсия, 60) - Цыганков (Валери, 60), Порту, Савио - Стуани

"Райо Вальекано": Карденас - Рацу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия - Паласон (Трехо, 67), Валентин (Посо, 82), Унаи Лопес - де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Альваро Гарсия, 67), Нтека

Предупреждения: Стуани, 45+2 - Нтека, 45+2

