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Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить

Испания

Все-таки Альмерия была случайностью

Кубок короля. Жирона - Райо Вальекано 3:1. Не спешите их хоронить

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/SOPA Images/LightRocket

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Удручающая ничья в Альмерии подкосила веру фанатов "Жироны" в чудо, и сегодня команда постаралась ее вернуть.

Да, это Кубок, и обе команды играли полурезервными составами, но главное - настрой и качество футбола, а они появились вновь. "Райо" был побежден уже за полчаса - его лишили мяча и разделали на высокой скорости.

Кристиан Порту - вот кто герой. Вингер дважды результативно прострелил на Стуани и Блинда, а еще заработал пенальти.

"Райо" начал отвечать только перед перерывом, и если де Фрутос попал в перекладину, то Нтека воспользовался ошибкой Солиса сполна - 3:1.

Во втором тайме Мичел довольно рискованно начал убирать с поля основу с прицелом на Ла Лигу, пока "Молнии" наоборот выпускали всех своих лидеров. Это серьезно обострило обстановку у ворот Хуана Карлоса, но на выручку "Жироне" пришла отвратительна форма форвардов "Райо". Не просто так эта команда забивает менее гола за матч в Примере - Нтека и де Томас показали причину.

Касательно наших, то Артем Довбик, как и полагается основному, Кубок пропускал, а вот Виктор Цыганков получил 60 минут, но хватило его где-то на 45. Травма еще сказывается, но даже сейчас украинец разогнал атаку на первый гол, был полезен в подыгрыше и опасно пробил с линии штрафной. Неплохой перфоманс.

1/8 финала Кубка короля. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Райо Вальекано" - 3:1

Голы: Стуани, 15, 19 (с пенальти), Блинд, 26 - Нтека, 36

"Жирона": Хуан Карлос - Арнау (Коуто, 46), Хуанпе (Якобишвили, 46), Блинд, Гутьеррес - Солис (Мартин, 75), Эррера (Алейш Гарсия, 60) - Цыганков (Валери, 60), Порту, Савио - Стуани

"Райо Вальекано": Карденас - Рацу, Мумин, Паскуаль, Чаваррия - Паласон (Трехо, 67), Валентин (Посо, 82), Унаи Лопес - де Фрутос (Фалькао, 75), де Томас (Альваро Гарсия, 67), Нтека

Предупреждения: Стуани, 45+2 - Нтека, 45+2

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Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
18.01.2024 в 01:34
Мексиканським коментаторам дуже сподобався Циганков в першому таймі, називали його Циганчук. Хороша гра від "Жирони", класний перформанс від Порту. Цікаво хто вийде в неділю в півзахисті разом з Еррерою і Мартіном. Соліс цей щось зовсім одноногий, лівою ногою навіть на 10 метрів віддати не може, і м'ячі втрачає часто.
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PiterCantrope (Франківськ)
18.01.2024 в 01:34
Мексиканським коментаторам дуже сподобався Циганков в першому таймі, називали його Циганчук. Хороша гра від "Жирони", класний перформанс від Порту. Цікаво хто вийде в неділю в півзахисті разом з Еррерою і Мартіном. Соліс цей щось зовсім одноногий, лівою ногою навіть на 10 метрів віддати не може, і м'ячі втрачає часто.
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Bаrcelinius
18.01.2024 в 00:44
С победой Жирона! Желаю тебе в 1/4 выйти на Катлетико.
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Bаrcelinius
18.01.2024 в 00:38
А их никто и не хоронил, по крайней мере я. С Альмерией был просто тренерский проё@. Савио и Цыган в старте, и вот пожалуйста, в первом тайме 3-0. Так было бы и с Альмерией. Тупая потеря двух очков на ровном месте.
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