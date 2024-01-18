  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Сегодняшний матч с Атлетико будет тяжелее того, что был в Суперкубке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Сегодняшний матч с Атлетико будет тяжелее того, что был в Суперкубке

Испания

Главный тренер Реала высказался о предстоящем матче с Атлетико

Анчелотти: Сегодняшний матч с Атлетико будет тяжелее того, что был в Суперкубке

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче в 1/8 финала Кубка Испании с "Атлетико" (Мадрид).

"Сегодняшний матч будет тяжелее того, что был в Суперкубке, потому что "Атлетико" очень силен дома. Не думаю, что предыдущие дерби дают нам психологическое преимущество. Каждый матч отличается друг от друга.

Мы будем играть против очень тяжелого соперника. Это матч между двумя командами, которые могут выиграть турнир, и это как раз говорит об уровне этой игры.

Беспокоит ли меня, что не будет коридора почета? Я уважаю решение каждого клуба, независимо от того, каким оно является. Сделали бы мы его? Когда возникнет такая ситуация, мы сделаем то, что будет лучше для клуба", - приводит слова Анчелотти Marca.

10 января команды встречались между собой в полуфинале Суперкубка Испании. Матч завершился победой "Реала" со счетом 5:3 в дополнительное время.

Кубковая игра состоится сегодня, 18 января, начало в 22.30.

По теме
yellow-arrow
Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник
yellow-arrow
Агенты Хендерсона связывались с Барселоной до переговоров с Аяксом
yellow-arrow
Наполи - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2024 в 12:09
Ещё бы... про премиальные за победу в этом матче в лагере маргариновых пока тишина...
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.01.2024 в 12:09
Ещё бы... про премиальные за победу в этом матче в лагере маргариновых пока тишина...
Ответить
0
1
avatar
Bаrcelinius
18.01.2024 в 11:37
Ой, да ладно... тяжелее блъ.. рассмешил.
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости