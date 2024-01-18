Дест - о возвращении в Барсу из аренды в ПСВ: Слишком сложно, пока там Хави

Серджиньо Дест считает, что вряд ли вернется в "Барселону", пока ее возглавляет Хави.

С августа прошлого года защитник выступает за ПСВ на правах аренды. Клуб из Эйндховена имеет право выкупить Деста летом за сумму чуть более 10 млн долларов.

"Хави по-прежнему там [в "Барселоне"]. Так что на данный момент - нет, это будет слишком сложно.

Мое будущее в ПСВ? "Барселона", ПСВ и я должны высказаться об этом. Сейчас пока что рано, но после окончания сезона этот вопрос будут обсуждать. Может, я останусь, может, уйду, но сейчас не время принимать решение", - сказал Дест Voetbal International.