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Очередной топ-соперник для Лунина. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Испания

Атлетико - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Очередной топ-соперник для Лунина. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu

Новина українською

Для Лунина в этом сезоне играть в основе "Реала" – не редкость. Украинец уже противостоял даже топ-соперникам. И вот очередной такой вырисовался на горизонте Кубка Испании. Будет матч против "Атлетико".

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Игра состоится в четверг, 18-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Кубок короля. 1/8 финала
18 января. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Атлетико - Реал
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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