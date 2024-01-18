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Очередной топ-соперник для Лунина. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Атлетико - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu
Для Лунина в этом сезоне играть в основе "Реала" – не редкость. Украинец уже противостоял даже топ-соперникам. И вот очередной такой вырисовался на горизонте Кубка Испании. Будет матч против "Атлетико".
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Игра состоится в четверг, 18-го января, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Кубок короля. 1/8 финала
18 января. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Атлетико - РеалСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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