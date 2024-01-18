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Унионистас де Саламанка - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
Унионистас де Саламанка - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adria Puig/Anadolu
У "Барселоны" – немалый кризис. В последнее время много говорят о вероятной отставке Хави. Но спасательным кругом для тренера может стать Кубок Испании. Нужно справиться с текущей задачей – победить скромную "Унионистас де Саламанка".
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Матч 1/8-й финала Кубка Испании состоится в четверг, восемнадцатого января, в 20:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.
Кубок Испании. 1/8-я финала
"Унионистас де Саламанка" - "Барселона"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Уніоністас де Саламанка – БарселонаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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