Унионистас де Саламанка - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании

У "Барселоны" – немалый кризис. В последнее время много говорят о вероятной отставке Хави. Но спасательным кругом для тренера может стать Кубок Испании. Нужно справиться с текущей задачей – победить скромную "Унионистас де Саламанка".

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Матч 1/8-й финала Кубка Испании состоится в четверг, восемнадцатого января, в 20:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

Кубок Испании. 1/8-я финала

"Унионистас де Саламанка" - "Барселона"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 2