Наполи - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии

В Италии Суперкубок также разыгрывается по схеме полуфинала и финала. За место в главном матче поборются, в частности, "Наполи" и "Фиорентина".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч Суперкубка Италии состоится в четверг, 18-го января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

18 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал

Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"