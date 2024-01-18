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Наполи - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Суперкубка Италии
Наполи - Фиорентина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 18.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Италии Суперкубок также разыгрывается по схеме полуфинала и финала. За место в главном матче поборются, в частности, "Наполи" и "Фиорентина".
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Матч Суперкубка Италии состоится в четверг, 18-го января, в 21:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
18 января. 21:00. Суперкубок Италии. Полуфинал
Саудовская Аравия. Эр-Рияд. "Эль Аваль Парк"
"Наполи" - "Фиорентина"
Трансляція матчу Наполі - ФіорентинаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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