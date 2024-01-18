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Хави: Когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду

Испания

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть Барселону

Хави: Когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"В тот день, когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду домой. Поражения в финале, а тем более в матче с "Реалом", причиняют боль и давят. Но команда сильная, игроки верят в наш проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим повторить успех прошлого сезона", - приводит слова Хави Sport.es.

Ранее сообщалось, что Хави может покинуть "Барселону" после разгромного поражения в матче за Суперкубок Испании с "Реалом" (1:4). При этом спортивный директор "Барселоны" Деку заявил, что в клубе полностью доверяют специалисту.

В чемпионате Испании "Барселона" занимает третье место, записав в свой актив 41 очко.

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Источник:
sport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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