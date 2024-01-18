Хави: Когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о своем будущем в каталонском клубе.

"В тот день, когда футболисты перестанут поддерживать меня, я соберу свои вещи и уеду домой. Поражения в финале, а тем более в матче с "Реалом", причиняют боль и давят. Но команда сильная, игроки верят в наш проект. Это правда, что на днях мы сыграли очень плохо, но мы хотим повторить успех прошлого сезона", - приводит слова Хави Sport.es.