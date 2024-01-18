Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона не желает платить за аренду Филлипса
Аренда полузащитника горожан находится на грани срыва
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аренда полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Калвина Филлипса в "Барселону" находится на грани срыва. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, каталонский клуб заинтересован в сотрудничестве с 28-летним хавбеком. Однако руководство сине-гранатовых не намерено платить за шестимесячную аренду футболиста. "Манчестер Сити", со своей стороны, пока не готов пойти на подобные условия.
Филлипс перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года из "Лидса" за 49 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "горожан" всего в 10 матчах во всех турнирах, где провел на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.
Ранее стало известно о заинтересованности в подписании Филлипса со стороны спортивного директора "Барселоны" Деку.
Популярное сейчас
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Стало известно, с кем из игроков конфликтовал Моуриньо незадолго до увольнения
- "Больше не мог терпеть". Луческу откровенно рассказал о своем уходе из Динамо
- Известна оценка Лунина за финал Суперкубка за финал Суперкубка
- Бензема был замечен на отдыхе с бывшей женой. В прошлом году известна модель родила ему сына. ФОТО
- 31-летний Мане женился на 19-летней девушке, с которой начал отношения, когда ей было 16. ФОТО