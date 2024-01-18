Барселона не желает платить за аренду Филлипса

Аренда полузащитника "Манчестер Сити" и сборной Англии Калвина Филлипса в "Барселону" находится на грани срыва. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб заинтересован в сотрудничестве с 28-летним хавбеком. Однако руководство сине-гранатовых не намерено платить за шестимесячную аренду футболиста. "Манчестер Сити", со своей стороны, пока не готов пойти на подобные условия.

Филлипс перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года из "Лидса" за 49 млн евро. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "горожан" всего в 10 матчах во всех турнирах, где провел на поле 319 минут и отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.

Ранее стало известно о заинтересованности в подписании Филлипса со стороны спортивного директора "Барселоны" Деку.