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Тренер Жироны: Рад, что Цыганков вернулся в стартовый состав

Испания

Украинец отсутствовал длительное время из-за травмы

Тренер Жироны: Рад, что Цыганков вернулся в стартовый состав

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал выступление своей команды в матче 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" (3:1).

"Мы показали хорошую игру, и продолжаем наслаждаться этим турниром. Нам нужно собрать все силы, чтобы пробиться в полуфинал, который станет для нас историческим. "Жирона" во второй раз в истории достигла четвертьфинала. Пока это потолок, но мы попытаемся это исправить.

Три гола за первые полчаса игры дали нам душевное спокойствие. Наша игра получилась очень сильной. Однако Райо имел шансы забить как минимум еще один раз, и счет 3:2 очень сильно изменил бы ход игры.

Рад, что Янхель Эррера и Виктор Цыганков снова вернулись в стартовый состав. Их игра очень важна для нас. Они были без соревновательного ритма. Они оба являются важными игроками для нас", - цитирует Мичела Marca.

Отметим, что Виктор Цыганков вернулся в основу после длительной паузы (из-за травмы) и совершил предголевой пас в моменте с первым голом Стуани.

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Мичел Санчес Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Алина Ерофеева
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