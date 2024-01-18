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Жозе Моуриньо может возглавить Барселону

Испания

Но не все так просто

Жозе Моуриньо может возглавить Барселону

Фото: The Sun

Новина українською

16 января "Рома" прекратила сотрудничество с главным тренером команды Жозе Моуриньо.

Появились слухи, что португалец может возглавить "Барселону". Кандидатуру Жозе Моуриньо активно продвигают агенты, чтобы замены Хави. Но президент клуба Жоан Лапорта выступает против этого, поскольку он помнит негативные высказывания Жозе в сторону испанского клуба.

Сейчас "Барса" поддерживает тренера Хави, но все может быстро измениться. Каталонский гранд сейчас занимает четвертое место в Ла Лиге, а это низкая позиция для них.

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Жозе Моуриньо
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Источник:
caughtoffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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