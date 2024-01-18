  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель покинет клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель покинет клуб

Испания

Мойзе Кин может присоединиться к испанскому клубу

Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель покинет клуб

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Атлетико Мадрид" ищет нового нападающего на случай, если Анхель Корреа подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии.

Испанский клуб рассматривает форварда "Ювентуса" Мойзе Кина в качестве замены Корреа. "Атлетико" уже договорился с итальянцами об аренде игрока. Но пока сделка зависит от трансфера Анхеля в "Аль-Иттфхад".

В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.

Читайте такжеБывший гендиректор Ювентуса: Подписание Роналду было ошибкой
По теме
yellow-arrow
Лунин – в старте Реала на кубковый матч с Атлетико
yellow-arrow
Очередной топ-соперник для Лунина. Атлетико - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Испании
yellow-arrow
Атлетико – Реал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/8 финала Кубка Испании
Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа Мойзе Кин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости