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Атлетико Мадрид ищет нового форварда на случай, если Анхель покинет клуб
Мойзе Кин может присоединиться к испанскому клубу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико Мадрид" ищет нового нападающего на случай, если Анхель Корреа подпишет контракт с клубом Саудовской Аравии.
Испанский клуб рассматривает форварда "Ювентуса" Мойзе Кина в качестве замены Корреа. "Атлетико" уже договорился с итальянцами об аренде игрока. Но пока сделка зависит от трансфера Анхеля в "Аль-Иттфхад".
В этом сезоне Серии А Мойзе Кин сыграл 12 матчей и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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