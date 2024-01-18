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Кубок короля. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Без сенсации и с красивыми голами

Испания
Обновлено

Фаворит проявил характер

Кубок короля. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Без сенсации и с красивыми голами

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа над "Унионистас" получилась типичной для нынешней "Барсы". Каталонцы опять наварили в защите, но взяли свое за счет характера и атакующего мастерства.

Счет в матче открыла Саламанка — это Альваро Гомес блестяще замкнул кросс с левого фланга.

Помимо гола андердог создал еще два неплохих шанса до перерыва, но Лосада и Растрохо не смогли пробить Пенью.

"Барса", в свою очередь, до перерыва больше мучилась, чем созидала. Атаковать многослойную защиту позиционно — то еще удовольствие. В итоге кроме момента Гуйю у фаворита долго ничего не было, но затем "Унионистас" зачем-то побежали все на угловой и получили контратаку, которую уверенно завершил Ферран. 1:1.

В принципе, если выбирать ключевой момент матча, то это был он, ведь на второй тайм у Саламанки уже не хватило сил. Контратаки исчезли, и хозяева только отбивались, а это путь в никуда.

Да, у "Блауграны" по-прежнему не получалась игра по узким каналам, но какая разница, если Жуль Кунде просто взял и прошил голкипера метров с 25-ти?

А затем еще и Алексу Бальде удался лучший гол в карьере — и проход от центра поля, и удар под перекладину с острого угла были великолепны.

На этом футбол, по сути, завершился — одни больше не хотели, а другие не могли. Хороший сценарий для чемпиона, который так сэкономил силы перед выездом в Севилью к "Бетису", где в воскресенье точно будет сложнее.

1/8 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"

"Унионистас де Саламанка" (ІІІ дивизион) - "Барселона" - 1:3

Голы: А. Гомес, 32 — Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

"Унионистас": Рамирес — К. Хименес, Майор, Руис, Э. Хименес (Рохо, 60) — В. Гомес, Тур, А. Гомес (Слави, 60), Серрано (Вильяр, 46) — Растрохо (Неспрал, 60), Лосада (Тейхейра, 89)

"Барселона": Пенья — Роберто, Кунде, Кристенсен (Кубарси, 46), Бальде — де Йонг, Ромеу, Фермин Лопес (Педри, 61) — Ферран Торрес (Витор Роке, 82), Гуйю (Гюндоган, 61), Жоау Феликс (Левандовский, 61)

Предупреждения: Э. Хименес, 43, К. Хименес, 78 — Гуйю, 51, Кубарси, 71

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1 голосов
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2024 в 22:42
Позорище Барса. Выпускать на поле сильнейших, чтобы спасти матч против такой команды? Отстой, позволить пробить по своим воротам 5 раз. Хави
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Комментарии 10
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2024 в 22:42
Позорище Барса. Выпускать на поле сильнейших, чтобы спасти матч против такой команды? Отстой, позволить пробить по своим воротам 5 раз. Хави
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Spokoyno (Київ)
18.01.2024 в 22:41
Ізийді АльСатана
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La Scala (Milano)
18.01.2024 в 22:58
Ти що, взагалі кукухою поїхав?
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Dr. House (Поділля)
18.01.2024 в 22:36
Ну все, Хаві знову домінатор!!. Цією видатною перемогою заслужив на продовження контракту до 2030
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Zidane5 (Одесса)
18.01.2024 в 22:35
Вроде и выиграли, но игры как не было - так и нет. На Реал лучше не попадать . Будет больно
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.01.2024 в 22:42
Им не привыкать. При Хави это нормально.
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Bаrcelinius
18.01.2024 в 23:29
Да Барсе и на Сельту лучше не попадать. Шутка ли сказать, команда из Ла Лиги.
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Spokoyno (Київ)
18.01.2024 в 22:27
1) ШО ТО БУЛО Перши п’ятнадцять, а то і двадцять хвили гравці Барселони вийшли розминатися! 2) У футбол навчились грати всі… принаймні засвоїли його окремі елементи Битися-боротися та падати. 3) Звернули увагу, як відверто завалили Крістенсена і НІЯКОГО пенальті. Таки можна лише у ворота Барселони МАЛЮВАТИ! 4) Можна казати про пруху для господарів, але вони хоч намагалися забити, а не просто демонструвати свій клас! І що робили Андреас та Александро футбол дивились?! 5) Програш андердогам більшості верхових м’ячів… Гравці Барселони подавати чи грати головой не вміють? Як тоді грати у фірмову тікі-таку? 6) Цілком зрозуміло, що ІІІ ліга перебігати Вищу не зможе, але може гравцям блаугранос треба було одразу включатися в боротьбу, а не рятуватися від п… від команди нижчої ліги! PS Схоже, що Хаві довіряє лише Роберто… той звик битися-боротися за Барселону! PSS Жоау на чистих м’ячах без силової боротьби наразі у футбол НЕ ГРАЮТЬ! Нападник… НУЛЬ ударів у бік воріт! Асист КЛАСНИЙ!
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Dr. House (Поділля)
18.01.2024 в 22:39
Альцгеймер в Дідька прогресує. Зараз ще Алєнь прискаче і буде маячню писати про видатну перемогу барсолайна, а там і Барсогомікус ще не протверезівший пришкандибає і буде знову домінатора Хаві звільняти
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Bаrcelinius
18.01.2024 в 23:31
Слышь, Дурдомикус, хлебало завали нах.
 
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