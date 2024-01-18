Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок короля. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Без сенсации и с красивыми голами
Фаворит проявил характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Победа над "Унионистас" получилась типичной для нынешней "Барсы". Каталонцы опять наварили в защите, но взяли свое за счет характера и атакующего мастерства.
Счет в матче открыла Саламанка — это Альваро Гомес блестяще замкнул кросс с левого фланга.
Помимо гола андердог создал еще два неплохих шанса до перерыва, но Лосада и Растрохо не смогли пробить Пенью.
"Барса", в свою очередь, до перерыва больше мучилась, чем созидала. Атаковать многослойную защиту позиционно — то еще удовольствие. В итоге кроме момента Гуйю у фаворита долго ничего не было, но затем "Унионистас" зачем-то побежали все на угловой и получили контратаку, которую уверенно завершил Ферран. 1:1.
В принципе, если выбирать ключевой момент матча, то это был он, ведь на второй тайм у Саламанки уже не хватило сил. Контратаки исчезли, и хозяева только отбивались, а это путь в никуда.
Да, у "Блауграны" по-прежнему не получалась игра по узким каналам, но какая разница, если Жуль Кунде просто взял и прошил голкипера метров с 25-ти?
⚽️ ¡¡GOLAAAAAZO DE JULES KOUNDÉ!! ¡¡SE ADELANTA EL FC BARCELONAAAA!!— RFEF (@rfef) January 18, 2024
Zurriagazo inapelable desde fuera del área del central francés.
???? @UnionistasCF | 1-2 | @FCBarcelona_es | 69’
???? @MovistarPlus
ℹ️ Minuto a Minuto: https://t.co/CAQw8fCr6Y #LaCopaMola???? | #CopaDelRey pic.twitter.com/zYX3STDjVQ
А затем еще и Алексу Бальде удался лучший гол в карьере — и проход от центра поля, и удар под перекладину с острого угла были великолепны.
На этом футбол, по сути, завершился — одни больше не хотели, а другие не могли. Хороший сценарий для чемпиона, который так сэкономил силы перед выездом в Севилью к "Бетису", где в воскресенье точно будет сложнее.
1/8 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"
"Унионистас де Саламанка" (ІІІ дивизион) - "Барселона" - 1:3
Голы: А. Гомес, 32 — Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73
"Унионистас": Рамирес — К. Хименес, Майор, Руис, Э. Хименес (Рохо, 60) — В. Гомес, Тур, А. Гомес (Слави, 60), Серрано (Вильяр, 46) — Растрохо (Неспрал, 60), Лосада (Тейхейра, 89)
"Барселона": Пенья — Роберто, Кунде, Кристенсен (Кубарси, 46), Бальде — де Йонг, Ромеу, Фермин Лопес (Педри, 61) — Ферран Торрес (Витор Роке, 82), Гуйю (Гюндоган, 61), Жоау Феликс (Левандовский, 61)
Предупреждения: Э. Хименес, 43, К. Хименес, 78 — Гуйю, 51, Кубарси, 71
Популярное сейчас
- "Украиной есть кому управлять". Данилов не считает хорошей идею правительства нацединства
- Реал предлагает Лунину контракт до 2030 года - Источник
- Не феерично, но уверенно. Элина Свитолина продолжила успешное выступление на Australian Open-2024
- Карло Анчелотти назвал сильнейшего футболиста, с которым ему приходилось работать
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная новоиспеченная невеста вратаря киевского Динамо. ФОТО
Комментарии 10