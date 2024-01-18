Кубок короля. Унионистас де Саламанка — Барселона 1:3. Без сенсации и с красивыми голами

Победа над "Унионистас" получилась типичной для нынешней "Барсы". Каталонцы опять наварили в защите, но взяли свое за счет характера и атакующего мастерства.

Счет в матче открыла Саламанка — это Альваро Гомес блестяще замкнул кросс с левого фланга.

Помимо гола андердог создал еще два неплохих шанса до перерыва, но Лосада и Растрохо не смогли пробить Пенью.

"Барса", в свою очередь, до перерыва больше мучилась, чем созидала. Атаковать многослойную защиту позиционно — то еще удовольствие. В итоге кроме момента Гуйю у фаворита долго ничего не было, но затем "Унионистас" зачем-то побежали все на угловой и получили контратаку, которую уверенно завершил Ферран. 1:1.

В принципе, если выбирать ключевой момент матча, то это был он, ведь на второй тайм у Саламанки уже не хватило сил. Контратаки исчезли, и хозяева только отбивались, а это путь в никуда.

Да, у "Блауграны" по-прежнему не получалась игра по узким каналам, но какая разница, если Жуль Кунде просто взял и прошил голкипера метров с 25-ти?

А затем еще и Алексу Бальде удался лучший гол в карьере — и проход от центра поля, и удар под перекладину с острого угла были великолепны.

На этом футбол, по сути, завершился — одни больше не хотели, а другие не могли. Хороший сценарий для чемпиона, который так сэкономил силы перед выездом в Севилью к "Бетису", где в воскресенье точно будет сложнее.

1/8 финала Кубка короля. Саламанка. "Рейна София"

"Унионистас де Саламанка" (ІІІ дивизион) - "Барселона" - 1:3

Голы: А. Гомес, 32 — Ферран Торрес, 45, Кунде, 69, Бальде, 73

"Унионистас": Рамирес — К. Хименес, Майор, Руис, Э. Хименес (Рохо, 60) — В. Гомес, Тур, А. Гомес (Слави, 60), Серрано (Вильяр, 46) — Растрохо (Неспрал, 60), Лосада (Тейхейра, 89)

"Барселона": Пенья — Роберто, Кунде, Кристенсен (Кубарси, 46), Бальде — де Йонг, Ромеу, Фермин Лопес (Педри, 61) — Ферран Торрес (Витор Роке, 82), Гуйю (Гюндоган, 61), Жоау Феликс (Левандовский, 61)

Предупреждения: Э. Хименес, 43, К. Хименес, 78 — Гуйю, 51, Кубарси, 71