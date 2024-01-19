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Анчелотти - о 2:4 от Атлетико: Реал отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков

Испания

Тренер прокомментировал вылет Реала из Кубка Испании

Анчелотти - о 2:4 от Атлетико: Реал отдал все силы, мне не в чем упрекнуть игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Карло Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании. "Мадрид" на выезде уступил "Атлетико" со счетом 2:4 по итогам дополнительного времени.

- Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч.

Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию - это грех молодости.

"Реал" оказался в менее выгодном положении, чем "Атлетико", потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках - менее надежно. "Атлетико" забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили "Атлетико".

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Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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