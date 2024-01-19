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Алавес - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

Алавес - Кадис: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 19.01.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Алавес - Кадис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Очередной тур чемпионата Испании стартует матчем между неприметными, скромными командами. "Алавес" против "Кадиса". Не факт, что будет феерия, но для разогрева сгодится.

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Матч чемпионата Испании состоится в пятницу, 19-го января, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 4.

Примера

"Алавес" - "Кадис"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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