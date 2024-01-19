Барселона планирует подписать 17-летнего шведского полузащитника

"Барселона" близка к трансферу 17-летнего шведского полузащитника.

Ранее стало известно, что "блауграна" заинтересована в подписании хавбека "Юргордена" Лукаса Бергвалля.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, швед согласился перейти в "Барселону". Сейчас каталонцы готовят окончательное предложение о трансфере.

"Барса" планирует завершить сделку в ближайшее время, но оставить Бергвалля в "Юргодене" до июня.