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Барселона планирует подписать 17-летнего шведского полузащитника

Испания

Хавбек согласен на переход

Барселона планирует подписать 17-летнего шведского полузащитника

Getty Images

Новина українською

"Барселона" близка к трансферу 17-летнего шведского полузащитника.

Ранее стало известно, что "блауграна" заинтересована в подписании хавбека "Юргордена" Лукаса Бергвалля.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, швед согласился перейти в "Барселону". Сейчас каталонцы готовят окончательное предложение о трансфере.

"Барса" планирует завершить сделку в ближайшее время, но оставить Бергвалля в "Юргодене" до июня.

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Источник:
MatteMoretto
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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