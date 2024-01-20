Реал Мадрид подготовил план по подписанию Холанда. Известны подробности

"Реал Мадрид" подготовил план по подписанию нападающего "Манчестера Сити" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, "Реал Мадрид" подготовил план, который состоит из нескольких пунктов, а именно: не оказывать давления на игрока, обращаться к услугам различных агентов для ведения переговоров с Холандом, привлечь Джуда Беллингема к переговорам, ведь они с норвежцем имеют очень хорошие отношения.

Напомним, контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 180 миллионов евро.