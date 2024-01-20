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Реал Мадрид подготовил план по подписанию Холанда. Известны подробности

Испания

Три пункта

Реал Мадрид подготовил план по подписанию Холанда. Известны подробности

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" подготовил план по подписанию нападающего "Манчестера Сити" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, "Реал Мадрид" подготовил план, который состоит из нескольких пунктов, а именно: не оказывать давления на игрока, обращаться к услугам различных агентов для ведения переговоров с Холандом, привлечь Джуда Беллингема к переговорам, ведь они с норвежцем имеют очень хорошие отношения.

Напомним, контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — 180 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.01.2024 в 10:59
Не получится. Во-первых, перес - банкрот. Во-вторых, Холанд мечтает о великой Барселоне!
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.01.2024 в 10:59
Не получится. Во-первых, перес - банкрот. Во-вторых, Холанд мечтает о великой Барселоне!
Ответить
0
0

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