  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Валенсия - Атлетик: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Валенсия - Атлетик: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Заберет очки Валенсия?

Валенсия - Атлетик: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Валенсия" у себя дома примет "Атлетик Бильбао". "Валенсия" держится на восьмой строчке в турнирной таблице, а вот "Атлетик Бильбао" на третьем месте, в зоне Лиги Чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, за "летучих мышей" играет Роман Яремчук. В последнем матче против "Сельты" украинец попал в заявку, и вышел на поле на 76-й минуте. Посмотрим, сыграет ли сегодня нападающий.

Чемпионат Испании "Валенсия" - "Атлетик Бильбао"
20 января, 19:30
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Пряма трансляция Валенсия - Атлетик Бильбао
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Атлетико Мадрид надолго потерял Аспиликуэту. Известны подробности
yellow-arrow
Бетис - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.01.2024
yellow-arrow
Фрэнки де Йонг: Нам не хватает силы и концентрации
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости