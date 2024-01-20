Валенсия - Атлетик: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Сегодня "Валенсия" у себя дома примет "Атлетик Бильбао". "Валенсия" держится на восьмой строчке в турнирной таблице, а вот "Атлетик Бильбао" на третьем месте, в зоне Лиги Чемпионов.

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Напомним, за "летучих мышей" играет Роман Яремчук. В последнем матче против "Сельты" украинец попал в заявку, и вышел на поле на 76-й минуте. Посмотрим, сыграет ли сегодня нападающий.

Чемпионат Испании "Валенсия" - "Атлетик Бильбао"

20 января, 19:30

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