Атлетико Мадрид надолго потерял Аспиликуэту. Известны подробности

Сезар Аспиликуэта получил разрыв внешнего мениска, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, 34-летний Сезар Аспиликуэта в матче Кубка Испании против "Реал Мадрида" повредил внешний мениск. Из-за этого он будет вынужден пропустить от восьми до 12 недель. Понадобится ли операция испанскому защитнику, пока неизвестно.

Напомним, за этот сезон Сезар Аспиликуэта провел 22 матча и отдал одну результативную передачу.