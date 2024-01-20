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Атлетико Мадрид надолго потерял Аспиликуэту. Известны подробности
Получил травму на последних минутах дополнительного времени
Фото: Getty Images
Сезар Аспиликуэта получил разрыв внешнего мениска, сообщает Sport.es.
Как говорится в источнике, 34-летний Сезар Аспиликуэта в матче Кубка Испании против "Реал Мадрида" повредил внешний мениск. Из-за этого он будет вынужден пропустить от восьми до 12 недель. Понадобится ли операция испанскому защитнику, пока неизвестно.
Напомним, за этот сезон Сезар Аспиликуэта провел 22 матча и отдал одну результативную передачу.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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