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Атлетико Мадрид надолго потерял Аспиликуэту. Известны подробности

Испания

Получил травму на последних минутах дополнительного времени

Атлетико Мадрид надолго потерял Аспиликуэту. Известны подробности

Фото: Getty Images

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Сезар Аспиликуэта получил разрыв внешнего мениска, сообщает Sport.es.

Как говорится в источнике, 34-летний Сезар Аспиликуэта в матче Кубка Испании против "Реал Мадрида" повредил внешний мениск. Из-за этого он будет вынужден пропустить от восьми до 12 недель. Понадобится ли операция испанскому защитнику, пока неизвестно.

Напомним, за этот сезон Сезар Аспиликуэта провел 22 матча и отдал одну результативную передачу.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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