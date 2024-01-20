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Яремчук начнет игру с Атлетиком на скамейке запасных

Испания
Обновлено

Вслед за Ярмолюком

Яремчук начнет игру с Атлетиком на скамейке запасных

УАФ/Павло Кубанов

Новина українською

"Валенсия" дома принимает "Атлетик" - одного из лидеров Ла Лиги.

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Коуч "летучих мышей" Рубен Бараха решил не выпускать в стартовом составе украинца Романа Яремчука. Нападающий - в запасе.

Поединок между "Валенсией" и "Атлетиком" в 21-м туре Ла Лиги начнется в 19:30.

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Источник:
Valencia CF
Опубликовал: Виктор Иванчук
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