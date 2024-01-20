Жирона — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" в очередном туре примет дома кризисную "Севилью", которая не менее неожиданно борется за выживание.

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Все статистические показатели говорят за команду наших Цыганкова и Довбика: она больше забивает (46 голов против 25), меньше пропускает (24 против 30); она набрала аж 25 очков в домашних матчах в то время, как "Нервион" всего добыл лишь 16.

Единственное, что беспокоит фанов каталонцев — это 0:0 в прошлом туре с "Альмерией". Мало того, что сыграли тогда плохо, так еще и потеряли капитана Алейша Гарсию.

Что это было — случайность или новая тенденция — узнаем в воскресенье , 21 января , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV . Начало — в 22:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Жирона - Севілья Смотреть трансляцию

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