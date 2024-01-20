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Жирона — Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" - "Севилья": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
Сенсационный лидер Ла Лиги "Жирона" в очередном туре примет дома кризисную "Севилью", которая не менее неожиданно борется за выживание.
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Все статистические показатели говорят за команду наших Цыганкова и Довбика: она больше забивает (46 голов против 25), меньше пропускает (24 против 30); она набрала аж 25 очков в домашних матчах в то время, как "Нервион" всего добыл лишь 16.
Единственное, что беспокоит фанов каталонцев — это 0:0 в прошлом туре с "Альмерией". Мало того, что сыграли тогда плохо, так еще и потеряли капитана Алейша Гарсию.
Что это было — случайность или новая тенденция — узнаем в воскресенье, 21 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 22:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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