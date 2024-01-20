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Яремчук заменил травмированного партнера в матче с Атлетиком
Украинец на поле
valenciacf.com
"Валенсия" и "Атлетик" завершили первый тайм безголевой ничьей. Матч проходит на стадионе "Месталья" в Валенсии.
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Роман Яремчук не попал в стартовый состав "летучих мышей", но из-за травмы Серхи Каноса вышел на поле уже на 14-й минуте.
#ValenciaAthletic ????????— Valencia CF (@valenciacf) January 20, 2024
⚽ 0-0 | ⌚ 14' ???? @skoda_es
???? Yaremchuk
↩️ @sergicanos pic.twitter.com/aotOS9z0G2
Прямая трансляция матча доступна на MEGOGO Футбол 2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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