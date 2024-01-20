Яремчук заменил травмированного партнера в матче с Атлетиком

"Валенсия" и "Атлетик" завершили первый тайм безголевой ничьей. Матч проходит на стадионе "Месталья" в Валенсии.

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Роман Яремчук не попал в стартовый состав "летучих мышей", но из-за травмы Серхи Каноса вышел на поле уже на 14-й минуте.

Прямая трансляция матча доступна на MEGOGO Футбол 2.