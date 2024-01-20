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Игра не удалась. Обнародованы оценки Яремчука за матч с Атлетиком
Запомнился обратной заменой
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 21-го тура Ла Лиги "Валенсия" победила "Атлетик" со счетом 1:0. Украинец Роман Яремчук в стартовый состав "летучих мышей" не попал, но был вынужден выходить на поле уже на 14-й минуте из-за того, что травмировался Серхи Канос. Однако, до конца игры Роман не продержался. Тренер на 82-й минуте провел обратную замену.
Так, за это игровое время Яремчук 22 раза коснулся мяча, нанес один удар мимо ворот, 1 раз успешно пошел в дриблинг, выиграл 7 дуэлей из 14-ти, 8 раз потерял мяч, раз отобрал сферу и дважды забежал в офсайд. Статистически-аналитические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру украинца в 6,6 и 6,8 баллов соответственно.
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Роман в текущем сезоне провел 14 матчей в Ла Лиге и 4 игры в Кубке Испании. В каждом из турниров имеет по одному голу.
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