Примера. Ла Реал эффективен, Вильярреалу не везет, Лас-Пальмас продолжает сказку

Сказка "Лас-Пальмаса" продолжается. Новичок элиты всерьез ведет борьбу за еврокубки.

И все почему? Канарцы раз за разом оказываются эффективнее своих соперников при равной игре.

Вот и сегодня снова: "Райо" начал с двох убойных моментов Альваро Гарсии, но тот не забил, а в ответ Молейро пушечным ударом преобразовал в гол ошибку Димитриевского с передачей.

Дальше второй тайм — и опять "Райо" мог дважды забить, но Унаи Лопес чудом промахнулся, удар Альваро Гарсии на линии ворот заблокировал Алекс Суарес, а в ответной акции "Лас-Пальмас" выдал истинный шедевр. Серхи Кардона забросил в лучших традициях Хави, а Муньос реализовал, словно Месси.

3 - Alberto Moleiro has been involved in each of the last three Las Palmas's goals away from home in LaLiga (two goals and one assist). Luxury. pic.twitter.com/eedWiTwVMl — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2024

Вдобавок "Райо" еще и Альваро Гарсию потерял из-за красной, что скажется в следующих турах. Полное разочарование.

В таблице мадридцы после поражения остались 12-ми с 23 очками. У "Лас-Пальмаса" уже 31 балл и 8-е место.

21-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Лас-Пальмас" - 0:2

Голы: Молейро, 35, Муньос, 83

"Райо Вальекано": Димитриевский — Балью (де Томас, 82), Аридане, Лежен, Эспино (Чаваррия, 82) — Паласон (Нтека, 66), Унаи Лопес, Валентин, Альваро Гарсия — Камельо (де Фрутос, 66), Трехо (Фалькао, 75)

"Лас-Пальмас": Вальес — Суарес, Эрсог, Мармоль, Серхи Кардона — Мунир (Марк Кардона, 88), Муньос (Луаодис, 88), Перроне, Кириан Родригес, Молейро (Парк, 67) — Сандро (Бенито Рамирес, 78)

Предупреждения: Балью, 17, Паласон, 69, Альваро Гарсия, 76 — Вальес, 80

Удаление: Альваро Гарсия, 81

А вот "Вильярреалу" везения как раз и не хватает.

В матче с "Мальоркой" "Желтая субмарина" играла лучше, агрессивнее, создавала больше моментов. Гол Серлота после навеса в конце первого тайма был абсолютно заслуженным.

85 - Norwegian players ???????? with most appearances in @LaLigaEN history:



85 - ALEXANDER SORLOTH

84 - John Carew

84 - Bjorn Kvarme

80 - Dan Eggen



Nordics. ???? pic.twitter.com/YsJFV1gAMR — OptaJose (@OptaJose) January 20, 2024

Уже во второй половине норвежец мог оформить дубль, но попал в защитника. Также соперники накрыли удар Жерара Морено, а дебютант Гонсалу Гедеш, выбежав на ворота под углом, промахнулся.

Все это время "Мальорка" не создавала вообще ничего и только боролась. И что было дальше? 91-я минута, банальный навес — и Льябрес отправил мяч под перекладину. Не ищите в футболе справедливости.

Также и в таблице "Киноварь" и "Субмарина" идут рядом — у них по 20 очков, это 14-15-е места.

21-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Мальорка" - 1:1

Голы: Серлот, 45+1 — Льябрес, 90+1

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Байи, Куэнка, Альберто Морено — Ахомаш (Гедеш, 70), Комесанья, Коклен (Капу, 84), Баэна (Тригейрос, 84) — Жерар Морено, Серлот

"Мальорка": Райкович — Антонио Санчес (Абдон, 58), Вальент, Раильо, Настасич, Лато (Хауме Коста, 80) — Дардер (Льябрес, 88), Морланес, Саму Кошта (Маскарель, 80), Дани Родригес — Ларин (Мурики, 80)

Предупреждения: Серлот, 44, Фемения, 82 — Ларин, 27, Дардер, 83

Удивительное дело — уже во вторник эти же команды встретятся в четвертьфинале Кубка короля, но "Ла Реал" вышел вторым составом именно сегодня.

Или, может, баски знали, что дублеры справятся? Если честно, то по игре и не заметно было, что Оярсабаль, Мерино, Кубо отсутствуют. "Реал Сосьедад" во всем переиграл "Сельту".

Браис Мендес забил своему бывшему клубу метров с 28-ми — шикарный получился гол.

What an outrageous goal from Brais Mendez to give Real Sociedad the 1-0 lead away from home against Celta Vigo. ⚽️????????



21 year old Benat Turrientes gets the assist for the goal. ????????????pic.twitter.com/5igas92wrn — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 20, 2024

Также в первом тайме мог забить Садик, но исполнил классно все, кроме удара.

Уже после перерыва тот же Браис со штрафного попал в штангу, а Ле Норман не попал по мячу, находясь в паре метров от ворот.

А что "Сельта"? Да ничего. Никакой опасности — только сумасшедший процент брака от всех, даже 37-летнего Аспаса, которого пришлось менять первым.

В таблице победа укрепила "Ла Реал" на 6-й позиции с 35 очками. У "Кельтов" - 16-е место и 17 баллов.

21-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Браис Мендес, 11

"Сельта": Гуаита — Мингеса (Карлес Перес, 58), Нуньес, Домингес, Ману Санчес — Мигель Родригес (Уго Альварес, 58), Тапиа, Дотор, де ла Торре (Сведберг, 76) — Аспас (Дувикас, 58), Странд Ларсен (Жаилсон, 76)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос (Тирни, 39) — Арамбуру (Элустондо, 46), Туррьентес (Захарян, 78), Оласагасти (Мерино, 65), Браис Мендес — Магунаселайя (Оярсабаль, 64), Садик

Предупреждения: Мигель Родригес, 15 — Арамбуру, 30, Мерино, 84