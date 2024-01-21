Бетис – Барселона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" уже откатилась на четвертое место в турнирной таблице Примеры. Однако, имея несколько матчей в запасе, есть еще шанс восстановить лидерские позиции. “Бетис” идет на девятой строчке, но победа может подбросить андалусийцев на несколько позиций вверх.

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Чемпионат Испании, 21 тур

21 января, 19:30. "Бенито Уильямарин" (Севилья)

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано

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