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Бетис – Барселона: смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Середняк турнирной таблицы против команды из зоны ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" уже откатилась на четвертое место в турнирной таблице Примеры. Однако, имея несколько матчей в запасе, есть еще шанс восстановить лидерские позиции. “Бетис” идет на девятой строчке, но победа может подбросить андалусийцев на несколько позиций вверх.
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Чемпионат Испании, 21 тур
21 января, 19:30. "Бенито Уильямарин" (Севилья)
Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
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