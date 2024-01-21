Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал Мадрид против аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Сегодня "Реал Мадрид" у себя дома примет "Альмерию". Мадридский "Реал" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Альмерия" в шаге от выбытия в чемпионате Испании. Скорее всего, после неудачного предыдущего матча Лунина в Кубке Испании он сегодняшнюю игру проведет в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.
-
Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Испании "Реал Мадрид" - "Альмерия"
21 января, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO
Популярное сейчас
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- Костюк разгромила россиянку Тимофееву и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024
- Возвращение Зинченко, контракт Степаненко и фиаско Яремчука. Главные новости за 20 января
- Наварил, но и спасал. Как сыграл Лунин в невероятном дерби Мадрида и какие оценки получил украинец
- С намеком на трезубец. Ирина Морозюк показала новые татуировки в неожиданных местах. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО