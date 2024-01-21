  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал Мадрид против аутсайдера

Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Реал Мадрид" у себя дома примет "Альмерию". Мадридский "Реал" держится на второй строчке в турнирной таблице, а вот "Альмерия" в шаге от выбытия в чемпионате Испании. Скорее всего, после неудачного предыдущего матча Лунина в Кубке Испании он сегодняшнюю игру проведет в запасе, а в старте выйдет Кепа Аррисабалага.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Испании "Реал Мадрид" - "Альмерия"
21 января, 17:15
Прямая трансляция: MEGOGO

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция Реал Мадрид - Альмерия
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Жирона – Севилья: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Реал Мадрид - в поисках правого защитника. Под прицел попал игрок Жироны
yellow-arrow
Атлетико согласовал с Ювентусом аренду нападающего. Теперь слово за Саудовской Аравией
Ла Лига смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости