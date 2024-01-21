  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетико согласовал с Ювентусом аренду нападающего. Теперь слово за Саудовской Аравией
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико согласовал с Ювентусом аренду нападающего. Теперь слово за Саудовской Аравией

Испания

Одно зависит от другого

Атлетико согласовал с Ювентусом аренду нападающего. Теперь слово за Саудовской Аравией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Атлетико" Мадрид не работает над трансфером форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона, ведь договорился о переходе нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Мадридский и туринский клубы устно договорились между собой на все 100%.

Правда, этот трансфер зависит от будущего вингера "матрасников" Анхеля Корреа. Йоо хочет приобрести "Аль-Иттихад", однако пока неизвестно предложение саудитов. Сам 28-летний аргентинец не прочь перейти на Ближний Восток, ведь, согласно информации СМИ, заработает там 60 миллионов евро за три года.

Мойзе Кин провел в этом сезоне 12 матчей за "Ювентус" и не отличился результативными действиями. Анхель Корреа сыграл за "Атлетико" 23 поединка, забил пять голов и отдал один ассист.

По теме
yellow-arrow
Жирона – Севилья: смотреть прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Реал Мадрид - в поисках правого защитника. Под прицел попал игрок Жироны
yellow-arrow
Реал Мадрид - Альмерия: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Ювентус (Турин) Атлетико (Мадрид) Анхель Корреа Каллум Уилсон Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) Мойзе Кин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости