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Атлетико согласовал с Ювентусом аренду нападающего. Теперь слово за Саудовской Аравией
Одно зависит от другого
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" Мадрид не работает над трансфером форварда "Ньюкасла" Каллума Уилсона, ведь договорился о переходе нападающего "Ювентуса" Мойзе Кина. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Мадридский и туринский клубы устно договорились между собой на все 100%.
Правда, этот трансфер зависит от будущего вингера "матрасников" Анхеля Корреа. Йоо хочет приобрести "Аль-Иттихад", однако пока неизвестно предложение саудитов. Сам 28-летний аргентинец не прочь перейти на Ближний Восток, ведь, согласно информации СМИ, заработает там 60 миллионов евро за три года.
Мойзе Кин провел в этом сезоне 12 матчей за "Ювентус" и не отличился результативными действиями. Анхель Корреа сыграл за "Атлетико" 23 поединка, забил пять голов и отдал один ассист.
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