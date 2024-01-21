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Реал Мадрид - в поисках правого защитника. Под прицел попал игрок Жироны

Испания
Обновлено

Ян Коуто

Реал Мадрид - в поисках правого защитника. Под прицел попал игрок Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Под интерес "Реал Мадрида" попал защитник "Жироны" Ян Коуто, сообщает Marca.

По информации издания, "Реал Мадрид" пребывает в поисках правого защитника и под интерес "сливочного" клуба попал 21-летный бразилец, играющий на правах аренды за "Жирону". В мадридском "Реале" считают, что Коуто сможет заменить Дани Карвахаля по позиции и укрепить команду.

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Напомним, "Жирона" арендовала Коуто у "Манчестер Сити". Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне бразилец сыграл 23 игры, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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