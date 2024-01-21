  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Судьями были приняты правильные решения
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Судьями были приняты правильные решения

Испания

Конечно, они же в пользу Реала

Анчелотти: Судьями были приняты правильные решения

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти - о победе его ребят в матче с "Альмерией" (3:2), где было много неоднозначных решений от арбитра.

Это был странный матч. Первый тайм мы сыграли плохо, было мало энергии. Оценка, которую я сделал после вчерашней тренировки, была неправильной. Команда была уставшая, и мы выступили очень плохо. Затем случилось так, что благодаря характеру команды и помощи болельщиков мы смогли преодолеть очень сложную игру, сыграв совсем другой второй тайм.

Я не получил ничего положительного из первой половины игры. Лучше забыть об этом. Команда была не на своем месте, и с небольшой энергией. Мы начали очень плохо, и о первом тайме лучше забыть. Во втором тайме мы выиграли благодаря толчку, который дает этот стадион.

Я понимаю жалобы Альмерии. Это были решения, проверенные VAR, но это были три достаточно четких решения. Я считаю, что были приняты правильные решения. Каждый имеет свое мнение. Я говорю то, что я видел. "Альмерия" провела очень хорошую игру, но если мы посмотрим на три решения, они были правильными. Я готов услышать, что мы победили благодаря VAR.

"Реал" остался на первом месте Ла Лиги с 51-м очком. Далее они сыграют с "Лас-Пальмасом" 27-го января.

По теме
yellow-arrow
Жирона – Севилья. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура Ла Лиги
yellow-arrow
Довбик делает хет-трик за 6 минут в матче против Севильи. ВИДЕО
yellow-arrow
Кепа - худший игрок в матче против Альмерии по версии Whoscored
Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Реал Мадрид
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:46
к.анчелотти
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.01.2024 в 22:46
к.анчелотти
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости