Анчелотти: Судьями были приняты правильные решения

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти - о победе его ребят в матче с "Альмерией" (3:2), где было много неоднозначных решений от арбитра.

Это был странный матч. Первый тайм мы сыграли плохо, было мало энергии. Оценка, которую я сделал после вчерашней тренировки, была неправильной. Команда была уставшая, и мы выступили очень плохо. Затем случилось так, что благодаря характеру команды и помощи болельщиков мы смогли преодолеть очень сложную игру, сыграв совсем другой второй тайм.

Я не получил ничего положительного из первой половины игры. Лучше забыть об этом. Команда была не на своем месте, и с небольшой энергией. Мы начали очень плохо, и о первом тайме лучше забыть. Во втором тайме мы выиграли благодаря толчку, который дает этот стадион.

Я понимаю жалобы Альмерии. Это были решения, проверенные VAR, но это были три достаточно четких решения. Я считаю, что были приняты правильные решения. Каждый имеет свое мнение. Я говорю то, что я видел. "Альмерия" провела очень хорошую игру, но если мы посмотрим на три решения, они были правильными. Я готов услышать, что мы победили благодаря VAR.