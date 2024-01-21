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Довбик обошел Ярмоленко по количеству голов в топ-чемпионатах
Вошел в кагорту лучших
Фото: Жирона
Нападающий "Жироны" Артем Довбик отметился хет-триком за 6 минут в первом тайме против "Севильи". Эти забитые мячи позволили ему перегнать Андрея Ярмоленко в рейтинге самых забивных украинских футболистов в топ-чемпионатах.
⚽️ 19’ HAT-TRICK!— Girona FC (@GironaFC_Engl) January 21, 2024
Girona FC 3-1 @SevillaFC#GironaSevillaFC
pic.twitter.com/rbC67B84JV
Теперь Артем имеет в активе 14 голов в Ла Лиге.
Голы украинцев в топ-лигах:
1) Шевченко - 136
2) Воронин - 53
3) Малиновский - 26
4) Заваров - 17
5) Довбик - 14
6) Ярмоленко - 11
7) Ребров - 10
8) Коноплянка - 10
9) Максимов - 9
10) Скрипник - 7
11) Лютый - 6
12) А.Кравец - 6
13) Цыганков - 6
14) Скаченко - 5
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