Довбик обошел Ярмоленко по количеству голов в топ-чемпионатах

Нападающий "Жироны" Артем Довбик отметился хет-триком за 6 минут в первом тайме против "Севильи". Эти забитые мячи позволили ему перегнать Андрея Ярмоленко в рейтинге самых забивных украинских футболистов в топ-чемпионатах.

Теперь Артем имеет в активе 14 голов в Ла Лиге.

Голы украинцев в топ-лигах:

1) Шевченко - 136

2) Воронин - 53

3) Малиновский - 26

4) Заваров - 17

5) Довбик - 14

6) Ярмоленко - 11

7) Ребров - 10

8) Коноплянка - 10

9) Максимов - 9

10) Скрипник - 7

11) Лютый - 6

12) А.Кравец - 6

13) Цыганков - 6

14) Скаченко - 5