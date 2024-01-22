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Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать

Испания
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Высокая оценка достижений украинца после фееричного матча

Мичел - про хет-трик Довбика: У него есть невероятная способность забивать

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел дал свой комментарий после разгромной победы над "Севильей" дома со счетом 5:1.

"Это невероятно, насколько быстро нам удавалось играть. Мы играли очень решительно. Скорость Савиньо и Порту, битвы между центральными защитниками, Иван, отбирающий мяч и продвигающий его вперед, Довбик, обладающий безумной способностью забивать голы. Третий гол - один из самых эффектных, которые мы видели, эти игроки заслуживают всего, наблюдать за их тренировками - это зрелище, я получаю от них огромное удовольствие и понимаю, каким талантом они обладают.

Без мяча мы должны быть агрессивны в атаке. Нам тяжело играть вторым номером, но у меня такое чувство, что мы лучше защищаемся в атаке. Порту был невероятный, Цыганков агрессивен, Савиньо… они прекрасно ладят как одноклубники.

Я вижу, что "Реал", "Барселона" и "Атлетико" способны выиграть десять матчей подряд, но в моей голове нет нужды в этом. Это только в руках лучших в мире, всем остальным нужно думать об игре за игрой. У нас есть 20 очков до седьмого места, это хороший отрыв. Если мы хотим попасть в Лигу чемпионов, нам придется сразиться против таких грандов как "Реал", "Атлетик" и так далее.

У меня есть два отличных форварда. У нас большое присутствие в зоне, и это позволяет многим мячам туда попадать. У нас есть энергия и игроки, которые одолевают соперников вертикально, быстро и точно", - приводит слова специалиста Marca.

Благодаря вчерашней победе каталонский клуб снова вышел на первое место Ла Лиги, имея в активе 52 балла после 21 тура.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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