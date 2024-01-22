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Реал усилился 19-летним вингером из Пуэрто-Рики

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Реал усилился 19-летним вингером из Пуэрто-Рики

Marca

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Мадридский "Реал" подписал 19-летнего полузащитника родом из Пуэрто-Рики Жереми де Леона.

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт будет действовать до июня 2026 года. В стан "сливочных" де Леон перейдет из "Кастельона", который играет в третьем дивизионе Испании. Сначала он будет выступать в составе молодежного филиала "Реала" – "Кастилью".

Отмечается, что новоиспеченный кантерано станет вторым пуэрториканцем в истории клуба, и первым – в этом веке.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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