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Реал усилился 19-летним вингером из Пуэрто-Рики
Сливочные продолжают искать таланты в Латинской Америке
Marca
Мадридский "Реал" подписал 19-летнего полузащитника родом из Пуэрто-Рики Жереми де Леона.
⚪️ Documents signed for Real Madrid to sign Jeremy De Leon for Castilla team.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024
2004 born forward agreed on deal until June 2026, all completed for the first Puerto Rican player in Real history. pic.twitter.com/EXuzbxdGjv
По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт будет действовать до июня 2026 года. В стан "сливочных" де Леон перейдет из "Кастельона", который играет в третьем дивизионе Испании. Сначала он будет выступать в составе молодежного филиала "Реала" – "Кастилью".
Отмечается, что новоиспеченный кантерано станет вторым пуэрториканцем в истории клуба, и первым – в этом веке.
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