Реал усилился 19-летним вингером из Пуэрто-Рико

Мадридский "Реал" подписал 19-летнего полузащитника родом из Пуэрто-Рики Жереми де Леона.

⚪️ Documents signed for Real Madrid to sign Jeremy De Leon for Castilla team.



2004 born forward agreed on deal until June 2026, all completed for the first Puerto Rican player in Real history. pic.twitter.com/EXuzbxdGjv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2024

По информации журналиста Фабрицио Романо, контракт будет действовать до июня 2026 года. В стан "сливочных" де Леон перейдет из "Кастельона", который играет в третьем дивизионе Испании. Сначала он будет выступать в составе молодежного филиала "Реала" – "Кастилью".

Отмечается, что новоиспеченный кантерано станет вторым пуэрториканцем в истории клуба, и первым – в этом веке.