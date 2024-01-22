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Пеллегрини: Стремление Бетиса к победе над Барсой привело к поражению на 90-й минуте

Испания

Главный тренер Бетиса прокомментировал поражение от Барселоны

Пеллегрини: Стремление Бетиса к победе над Барсой привело к поражению на 90-й минуте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение в матче 21-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:4).

"Я был доволен вторым таймом. В первом тайме они владели мячом, но моментов было мало, и гол получился удачным. Они больше владели мячом и больше контролировали игру, но второй тайм был абсолютно нашим. Они сделали счет 0:2 в самом начале и исчезли с поля. У нас были шансы, голы Иско...

Если мы не интенсивны и не организованы, нам трудно отвоевать мяч. Они много владели мячом. В первом тайме мы прессинговали в верхней части поля. Наше стремление к победе привело к тому, что мы проиграли матч на 90-й минуте", - приводит слова Пеллегрини Marca.

Сейчас "Барселона" находится на третьей строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 44 очка за 20 туров. "Бетис", в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 21 встречи.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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