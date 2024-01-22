Деку: Не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Это один из ключевых игроков Барсы

Спортдиректор "Барселоны" Деку заявил, что Рональд Араухо не продается.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

"Это один из ключевых игроков "Барселоны" на настоящее и будущее.

Мы не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть", - сказал Деку.