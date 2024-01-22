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Деку: Не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Это один из ключевых игроков Барсы

Испания

Спортдиректор Барселоны заявил, что защитник не продается

Деку: Не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Это один из ключевых игроков Барсы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортдиректор "Барселоны" Деку заявил, что Рональд Араухо не продается.

Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

"Это один из ключевых игроков "Барселоны" на настоящее и будущее.

Мы не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть", - сказал Деку.

В этом сезоне Араухо отыграл 21 матч за "Барсу", забил 1 гол, получил 5 желтых и 1 красную карточку.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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