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Деку: Не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Это один из ключевых игроков Барсы
Спортдиректор Барселоны заявил, что защитник не продается
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортдиректор "Барселоны" Деку заявил, что Рональд Араухо не продается.
Ранее сообщалось, что интерес к защитнику проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".
"Это один из ключевых игроков "Барселоны" на настоящее и будущее.
Мы не рассматриваем вариант с продажей Араухо. Хотим, чтобы он был счастлив, и показываем это каждый день. Здесь не о чем говорить. Важно, что он с нами. У него есть голод и страсть", - сказал Деку.
В этом сезоне Араухо отыграл 21 матч за "Барсу", забил 1 гол, получил 5 желтых и 1 красную карточку.
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