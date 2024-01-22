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Опубликованы переговоры ВАР по матчу Реал - Альмерия

Испания
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Судьи не обсуждали возможный фол в атаке во время пенальти в пользу Мадрида

Опубликованы переговоры ВАР по матчу Реал - Альмерия

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Опубликованы аудиозаписи переговоров арбитров матча "Реал" - "Альмерия".

Первый гол "Реала" в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса.

Судья Франсиско Эрнандес Маэсо, работавший в поле, не увидел нарушения в этом эпизоде, но получил от арбитра ВАР Алехандро Хосе Эрнандеса приглашение пройти к монитору. "Идеально. Игрок "Мадрида" бьет, мяч попадает в отведенную руку. Назначу пенальти без желтой карточки", - сказал Маэсо, посмотрев повтор.

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Возможные фолы Антонио Рюдигера и Хоселу в верховой борьбе арбитры не обсуждали.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота "Реала" - во время атаки хавбек "Альмерии" Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

Эрнандес снова пригласил Маэсо к монитору. "Я назначу фол в пользу "Реала", отменю гол и покажу желтую карточку 6-му номеру "Альмерии", - сказал судья после просмотра.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) - гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой. Сначала Маэсо отменил гол, считая, что он был забит рукой, но затем получил приглашение к монитору.

"Я предлагаю проверить - возможно, руки не было. Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке", - сказал Эрнандес.

"Для меня фола в атаке нет. Я согласен с тобой, мяч попал в плечо. Идеально, мяч попал в плечо, это гол. Я засчитываю гол, фола не было", - сказал Маэсо.

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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