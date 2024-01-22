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Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека
У испанского клуба финансовые проблемы
Фото: twitter.com/LUFC
Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" заинтересовалась трансфером игрока "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, но каталонский клуб пока что не обращался к "горожан" с предложением арендовать игрока.
Эта сделка считается слишком дорогой для испанцев из-за финансовых трудностей в клубе.
Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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