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Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека

Испания

У испанского клуба финансовые проблемы

Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека

Фото: twitter.com/LUFC

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Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" заинтересовалась трансфером игрока "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, но каталонский клуб пока что не обращался к "горожан" с предложением арендовать игрока.

Эта сделка считается слишком дорогой для испанцев из-за финансовых трудностей в клубе.

Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.

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Барселона Манчестер Сити Калвин Филлипс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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