Барселона не обращалась к Манчестер Сити по поводу аренды хавбека

Ранее СМИ сообщали, что "Барселона" заинтересовалась трансфером игрока "Манчестер Сити" Калвина Филлипса, но каталонский клуб пока что не обращался к "горожан" с предложением арендовать игрока.

Эта сделка считается слишком дорогой для испанцев из-за финансовых трудностей в клубе.

Калвин Филлипс в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 4 матча и не отметился никакими результативными действиями.