Манчестер сити лидирует в гонке за подписание звездного игрока Жироны

"Манчестер Сити" может подписать вингера "Жироны" Савиньо в конце этого сезона. По информации Goal, "горожане" имеют лучшее предложение для клуба игрока.

Контракт аренды с испанским клубом рассчитан до июня этого года. Затем игрок вернется во французский "Труа". Кроме "Манчестер Сити", игроком также интересуются "Барселона" и "Реал".

Несколько недель назад Савиньо выразил свое желание играть за английский клуб.

"У меня есть цель играть за "Манчестер Сити". Моей целью всегда было попасть в этот клуб, и я работаю над этим. Но сейчас я сосредоточен на "Жироне"".

В этом сезоне Ла Лиги Савиньо забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 21 матче.