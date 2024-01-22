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Манчестер сити лидирует в гонке за подписание звездного игрока Жироны
Несколько топ-клубов интересуются Савиньо
isport.ua
"Манчестер Сити" может подписать вингера "Жироны" Савиньо в конце этого сезона. По информации Goal, "горожане" имеют лучшее предложение для клуба игрока.
Контракт аренды с испанским клубом рассчитан до июня этого года. Затем игрок вернется во французский "Труа". Кроме "Манчестер Сити", игроком также интересуются "Барселона" и "Реал".
Несколько недель назад Савиньо выразил свое желание играть за английский клуб.
"У меня есть цель играть за "Манчестер Сити". Моей целью всегда было попасть в этот клуб, и я работаю над этим. Но сейчас я сосредоточен на "Жироне"".
В этом сезоне Ла Лиги Савиньо забил 5 голов и отдал 7 ассистов в 21 матче.
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