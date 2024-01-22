Роналдо: Мадридский Реал всегда имеет лучших игроков в мире. Это философия

Бывший бразильский нападающий Роналдо высказался о "Реале".

"Мадридский "Реал" всегда имеет лучших игроков в мире. Это философия, которая поддерживается на протяжении многих лет, и неудивительно, что они стремятся иметь лучших футболистов в своей команде".