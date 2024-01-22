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Роналдо: Мадридский Реал всегда имеет лучших игроков в мире. Это философия
Бывший бразильский нападающий рассказал об испанском клубе
get football news france
Бывший бразильский нападающий Роналдо высказался о "Реале".
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"Мадридский "Реал" всегда имеет лучших игроков в мире. Это философия, которая поддерживается на протяжении многих лет, и неудивительно, что они стремятся иметь лучших футболистов в своей команде".
Французские СМИ сообщают, что этими словами бразилец намекнул, что испанский клуб был бы идеальным вариантом для Килиана Мбаппе.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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