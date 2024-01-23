Симеоне прокомментировал возможный уход одного из нападающих клуба

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов о возможном уходе нападающего команды Анхеля Корреа.

"Вчера у меня был долгий разговор с Анхелем. Я надеюсь на лучшее для него. Я всегда говорю, что мы готовы поддерживать людей, отдавших клубу свое сердце. Чтобы не произошло - мы поддержим их, - приводит слова Симеоне инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что основным претендентом на 28-летнего аргентинца является саудовский "Аль-Иттихад". Корреа выступает за "Атлетико" с 2015 года. С тех пор он провел за "матрасников" 426 матчей, забил 79 голов и отдал 60 голевых передач во всех турнирах. Контракт форварда со столичным клубом истекает по окончании сезона 2025-26.