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Известный агент: Барселона планирует сохранить Канселу с Фелишем

Испания

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Известный агент: Барселона планирует сохранить Канселу с Фелишем

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жоау Канселу и Жоау Фелиша, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

"Барселона хочет сохранить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу после этого сезона. Они хотят подписать обоих на постоянной основе. Критика в адрес Феликса? Его выступления были очень хорошими", - приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что оба португальца были арендованы "каталонцами" до конца этого сезона. Права на Канселу принадлежат "Манчестеру Сити", на Феликсу - мадридскому "Атлетико". Опция выкупа какого-либо из этих игроков после завершения сделки у "Барселоны" отсутствует.

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Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 12:06
Дариан Кива!!!Мошенник и наркозависиммый кокаиновый 321!!!Перестань отравлять этот сайт!!!
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Комментарии 1
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 12:06
Дариан Кива!!!Мошенник и наркозависиммый кокаиновый 321!!!Перестань отравлять этот сайт!!!
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