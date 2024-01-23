Известный агент: Барселона планирует сохранить Канселу с Фелишем

Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Жоау Канселу и Жоау Фелиша, ответил на вопрос о будущем своих клиентов.

"Барселона хочет сохранить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу после этого сезона. Они хотят подписать обоих на постоянной основе. Критика в адрес Феликса? Его выступления были очень хорошими", - приводит слова Мендеша журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что оба португальца были арендованы "каталонцами" до конца этого сезона. Права на Канселу принадлежат "Манчестеру Сити", на Феликсу - мадридскому "Атлетико". Опция выкупа какого-либо из этих игроков после завершения сделки у "Барселоны" отсутствует.