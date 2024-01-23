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Лапорта - о матче Реал - Альмерия: То, что произошло на Бернабеу - позор
Президент Барселоны недоволен судейством в Мадриде
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президент "Барселоны" недоволен судейством в матче "Реал" - "Альмерия" (3:2).
"То, что произошло на "Сантьяго Бернабеу" - это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало в течение сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.
Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не наступил.
Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона. Изо дня в день мы работаем и боремся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их", - сказал Жоан Лапорта.
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