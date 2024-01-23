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Лапорта - о матче Реал - Альмерия: То, что произошло на Бернабеу - позор

Испания

Президент Барселоны недоволен судейством в Мадриде

Лапорта - о матче Реал - Альмерия: То, что произошло на Бернабеу - позор

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" недоволен судейством в матче "Реал" - "Альмерия" (3:2).

"То, что произошло на "Сантьяго Бернабеу" - это позор. Думаю, что судейский комитет должен отреагировать на давление на судей, которое возникало в течение сезона. Не давая ответа, они заставляют нас беспокоиться, потому что мы понимаем, что они пренебрегают своими обязанностями.

Как бы там ни было, я рад нашей победе. Мы чувствуем себя все более сильными и сплоченными, но мы хотим, чтобы это было вознаграждено, и чтобы тот день, когда мы можем недосчитаться очков по решению судей, по решению ВАР, не наступил.

Я настроен очень оптимистично и думаю, что мы получим свою награду, и что другие соперники будут спотыкаться, как мы в начале сезона. Изо дня в день мы работаем и боремся, чтобы оставаться во всех турнирах и пытаться выиграть их", - сказал Жоан Лапорта.

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Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид)
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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.01.2024 в 11:49
Смешной адвокат маргариновых ублюдков по кличке - болвантико - кива, твой выход. Сочини классный отмазон. Посмеёмся вместе.
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Комментарии 2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
23.01.2024 в 11:49
Смешной адвокат маргариновых ублюдков по кличке - болвантико - кива, твой выход. Сочини классный отмазон. Посмеёмся вместе.
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0
1
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 12:04
Для тебя, рехабовский герой, Дуриан Кива напишу: Лапорта так же болен как и ты, президент клуба, который 17 лет платил вице-президенту судейского корпуса называет позором правильное судейство на Бернабеу.Вам обоим нужно бронировать палату и связывать простынями!!!
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