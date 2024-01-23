"Ни одного фола на мне не фиксируете". Беллингем был недоволен судейством в матче с Альмерией

Джуд Беллингем был недоволен судейством в матче "Реала" и "Альмерии".

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 21-м туре Ла Лиги. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

После первого тайма "Реал" уступал со счетом 0:2. В объективы камер попал эпизод, когда полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем выражал недовольство решениями судей.

"Один фол здесь, другой там", - говорит англичанин арбитру. Тот отвечает: "В этом я с тобой согласен". "О, боже мой... Отлично. Ни одного фола на мне не даете", - пожаловался футболист.

После этого хавбек закончил разговор с судьей, развернулся и направился в раздевалку. "Каждую неделю одно и то же дерьмо", - выругался Джуд.