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"Ни одного фола на мне не фиксируете". Беллингем был недоволен судейством в матче с Альмерией

Испания

Джуд был недоволен судейством

"Ни одного фола на мне не фиксируете". Беллингем был недоволен судейством в матче с Альмерией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Джуд Беллингем был недоволен судейством в матче "Реала" и "Альмерии".

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 21-м туре Ла Лиги. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

После первого тайма "Реал" уступал со счетом 0:2. В объективы камер попал эпизод, когда полузащитник "сливочных" Джуд Беллингем выражал недовольство решениями судей.

"Один фол здесь, другой там", - говорит англичанин арбитру. Тот отвечает: "В этом я с тобой согласен". "О, боже мой... Отлично. Ни одного фола на мне не даете", - пожаловался футболист.

После этого хавбек закончил разговор с судьей, развернулся и направился в раздевалку. "Каждую неделю одно и то же дерьмо", - выругался Джуд.

Читайте также Примера. Реал Мадрид — Альмерия 3:2. Судьи за Сливочных
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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 13:25
Беллингему ноги до крови поразбивали, конечно его можно понять!!!Но сейчас вылезет Дуриан Кива, матерый сектант секты Негрейры, заслуженный рехабовец 80 уровня, у будет рассказывать, что это коварный Фло Перес лично бил Джуда туфлями по ногам, и во всем виноват он, а Барселона с Лапортой святые, и их надо почитать и ставит в пример!!!
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Комментарии 1
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 13:25
Беллингему ноги до крови поразбивали, конечно его можно понять!!!Но сейчас вылезет Дуриан Кива, матерый сектант секты Негрейры, заслуженный рехабовец 80 уровня, у будет рассказывать, что это коварный Фло Перес лично бил Джуда туфлями по ногам, и во всем виноват он, а Барселона с Лапортой святые, и их надо почитать и ставит в пример!!!
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