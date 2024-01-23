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Реалу покорилось уникальное достижение в истории Ла Лиги
Уникальное достижение для мадридцев
Фото: https://twitter.com/realmadrid
Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Альмерией" в матче 21-го тура Ла Лиги - 3:2. Даниэль Карвахаль забил победный гол на 98-й минуте 33-й секунде.
Благодаря этой победе "Реал" стал первым клубом Ла Лиги, которому удалось выиграть 1000 матчей на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Ранее подобную отметку не преодолевал ни один клуб испанского чемпионата, сообщает журналист Педро Мартин.
"Валенсия" одержала 906 побед на "Месталье", а "Барселона" отпраздновала 889 побед на своей арене "Камп Ноу".
На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский "Реал" располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведенных игр является "Жирона", у которой 49 очков.
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