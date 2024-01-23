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Реалу покорилось уникальное достижение в истории Ла Лиги

Испания

Уникальное достижение для мадридцев

Реалу покорилось уникальное достижение в истории Ла Лиги

Фото: https://twitter.com/realmadrid

Новина українською

Мадридский "Реал" одержал волевую победу над "Альмерией" в матче 21-го тура Ла Лиги - 3:2. Даниэль Карвахаль забил победный гол на 98-й минуте 33-й секунде.

Благодаря этой победе "Реал" стал первым клубом Ла Лиги, которому удалось выиграть 1000 матчей на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу". Ранее подобную отметку не преодолевал ни один клуб испанского чемпионата, сообщает журналист Педро Мартин.

"Валенсия" одержала 906 побед на "Месталье", а "Барселона" отпраздновала 889 побед на своей арене "Камп Ноу".

На данный момент после 19 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский "Реал" располагается на втором месте с 48 очками. Лидером чемпионата после 20 проведенных игр является "Жирона", у которой 49 очков.

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Барселона Реал (Мадрид) Валенсия
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Источник:
pedritonumeros
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 14:16
Дуриан, твой выход!!!Все 1000 побед куплены, а если бы у Барсы не отняли 100500 очков, то она достигла бы этого раньше!!!
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Комментарии 1
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 14:16
Дуриан, твой выход!!!Все 1000 побед куплены, а если бы у Барсы не отняли 100500 очков, то она достигла бы этого раньше!!!
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0
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