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Довбик попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании после неприятного столкновения с Рамосом
Украинская машина на месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в заявку клуба на выездную игру против "Мальорки" в рамках 1/4 финала Кубка Испании.
???? CONVOCATÒRIA ????#RCDMallorcaGirona | #LaCopaMola pic.twitter.com/b4tWqK1GVn— Girona FC (@GironaFC) January 23, 2024
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Сомнения по поводу способности Артема принять участие в этом матче появились после неприятного столкновения с Серхио Рамосом, которое он испытал во время поединка с "Севильей" в прошлом туре (5:1). Легендарный испанец влетел шипами под колено Довбика, из-за чего нападающий испытывал небольшую боль и дискомфорт на протяжении матча.
Напомним, что игра между "Жироной" и "Мальоркой" состоится завтра, в 20:30 по киевскому времени.
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