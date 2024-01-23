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Довбик попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании после неприятного столкновения с Рамосом

Испания

Украинская машина на месте

Довбик попал в заявку Жироны на матч Кубка Испании после неприятного столкновения с Рамосом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в заявку клуба на выездную игру против "Мальорки" в рамках 1/4 финала Кубка Испании.


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Сомнения по поводу способности Артема принять участие в этом матче появились после неприятного столкновения с Серхио Рамосом, которое он испытал во время поединка с "Севильей" в прошлом туре (5:1). Легендарный испанец влетел шипами под колено Довбика, из-за чего нападающий испытывал небольшую боль и дискомфорт на протяжении матча.

Напомним, что игра между "Жироной" и "Мальоркой" состоится завтра, в 20:30 по киевскому времени.

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Артем Довбик
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 14:52
Дуриан Кива, твой выход с теориями про Рамоса-потрошителя!!!
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Комментарии 2
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 14:52
Дуриан Кива, твой выход с теориями про Рамоса-потрошителя!!!
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0
0
kurdysh (Нападівка)
23.01.2024 в 14:45
Після чого Артем сказав Рамосу. - А будеш...
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