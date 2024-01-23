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Роналдо - о Мбаппе и Реале: Могу сказать, что на испанском он говорит почти идеально

Испания

Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом и Реалом

Роналдо - о Мбаппе и Реале: Могу сказать, что на испанском он говорит почти идеально

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом Мбаппе и "Реалом".

Срок действия контракта 25-летнего форварда с "ПСЖ" истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о его возможном переходе в мадридский клуб.

"Реал" всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.

Я не знаю, перейдет Мбаппе в "Реал" или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит на испанском.

Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась", - сказал бывший игрок "Реала" и сборной Бразилии в интервью RMC Sport.

Роналдо выступал за "Реал" с 2002 по 2007 годы.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 15:39
Но сейчас всплывет Дуриан, и скажет, что слышал, как Мбаппе посылал его на 3 буквы на ужасном испанском, и это Перес виноват в плохом репетиторе!!!
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Комментарии 3
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 15:39
Но сейчас всплывет Дуриан, и скажет, что слышал, как Мбаппе посылал его на 3 буквы на ужасном испанском, и это Перес виноват в плохом репетиторе!!!
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1
1
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Bаrcelinius
23.01.2024 в 16:08
А говоришь, шо ты не педик. С Дариана слезть не можешь.
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Romantíco777 (Alicante)
23.01.2024 в 16:47
Кто ты такой, чтобы я тебе должен был что-то говорить?Я пытаюсь спасти сайт от отравляющего невежества Дариана Кивы. А ты дальше иди бухай со своими голубыми наклонностями!!!
 
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