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Роналдо - о Мбаппе и Реале: Могу сказать, что на испанском он говорит почти идеально
Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом и Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine
Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом Мбаппе и "Реалом".
Срок действия контракта 25-летнего форварда с "ПСЖ" истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о его возможном переходе в мадридский клуб.
"Реал" всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.
Я не знаю, перейдет Мбаппе в "Реал" или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит на испанском.
Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась", - сказал бывший игрок "Реала" и сборной Бразилии в интервью RMC Sport.
Роналдо выступал за "Реал" с 2002 по 2007 годы.
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