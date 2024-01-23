Роналдо - о Мбаппе и Реале: Могу сказать, что на испанском он говорит почти идеально

Роналдо назвал мыльной оперой ситуацию с Килианом Мбаппе и "Реалом".

Срок действия контракта 25-летнего форварда с "ПСЖ" истекает этим летом, неоднократно появлялась информация о его возможном переходе в мадридский клуб.

"Реал" всегда подписывает лучших игроков в мире. Этой философии уже много лет, и неудивительно, что клуб хочет продолжать в том же духе.

Я не знаю, перейдет Мбаппе в "Реал" или нет, но могу сказать, что он почти идеально говорит на испанском.

Не знаю, что в итоге произойдет, но эта мыльная опера уже очень сильно затянулась", - сказал бывший игрок "Реала" и сборной Бразилии в интервью RMC Sport.